Президент і ДПАУ діаметрально розійшлися щодо відшкодування ПДВ

Перший заступник голови Державної податкової адміністрації України Вадим КАЙЗЕРМАН заявляє про стабілізацію ситуації з відшкодуванням ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після засідання Ради національної безпеки і оборони, присвяченої цьому питанню.

Зокрема, В.КАЙЗЕРМАН підкреслив, що сьогодні ситуацію можна розцінювати як контрольовану «Ми вважаємо, що ситуація під контролем», - зазначив він.

В.КАЙЗЕРМАН нагадав, що робоча група формувала пропозиції з удосконалення системи адміністрування ПДВ. Зокрема, сьогодні на засіданні РНБО представники робочої групи пропонували створення електронних реєстрів, введення ПДВ-рахунків. За його словами, учасники засідання вносили й інші конструктивні пропозиції.

За підсумками засідання РНБО було ухвалено рішення продовжити роботу групи, яка повинна розробити законодавчий пакет з покращення процедури адміністрування ПДВ, зокрема, автоматичного відшкодування податків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що ситуація з відшкодуванням ПДВ загрожує національній безпеці держави.

Президент нагадав, що на сьогоднішній день підприємствам не відшкодовано ПДВ на суму 7,2 млрд. грн., що в 1,7 раза перевищує показники початку року. В.ЮЩЕНКО зазначив, що 42% цієї суми не відшкодовано у вересні-жовтні.

Він сказав, що питання повернення ПДВ перейшло в ручне управління. За словами Президента, навіть рішення судів з цього питання ігноруються.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це питання національної безпеки, оскільки така ситуація з ПДВ прямо впливає на економіку.