Віктор Ющенко заявляє про порозуміння з коаліцією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про досягнення порозуміння між Президентом, урядом і парламентською коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після зустрічі з радою антикризової коаліції та членами уряду.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що основна мета зустрічі – знайти форми співпраці в трикутнику “Президент-уряд-парламентська більшість” у питаннях економічної політики, зокрема, щодо держбюджету, та узгодити позиції щодо міжнародної політики.

«Мені приємно відзначити, що інститут Верховної Ради, Кабінет міністрів, Президент засвідчили порозуміння по принциповим питанням, по суті, зняли гостроту по питаннях, які виникали протягом останніх декількох тижнів і були пов’язані з неврегульованістю деяких процедурних моментів», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, треба визнати, що зміни до Конституції, які не були забезпечені необхідними законодавчими актами, що виписували б чітку процедуру відносин між різними гілками влади, призвели до непорозумінь, які особливо часто виникали щодо кадрових питань.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що сторони домовилися кожні три тижні проводити нараду Президента з радою коаліції.