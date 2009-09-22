Ющенко каже, що не може пишатися станом відносин з Москвою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує, що не може пишатися станом українсько-російських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав виступаючи перед членами Ради зовнішніх зносин вчора у Нью-Йорку.

За його словами, ці відносини “не є кращими, такими, щоб я пишався ними. Я переконаний, сусіди повинні мати набагато ліпші відносини, і вміти розв’язувати навіть успадковані складні питання”.

Разом з тим В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні Україна має зрозумілий порядок денний її відносин з Росією. “Очевидно, прийде час, коли російська сторона знайде сили і мудрість, можливість вітати такі відносини”, - сказав він.

За словами Президента, Україна хотіла б розв’язати всі проблемні моменти, але не все залежить від неї.

Серед проблемних моментів двосторонніх відносин В.ЮЩЕНКО виділив питання демаркації кордонів, питання перебування на території України Чорноморського флоту, інтеграція України до НАТО.

Водночас Президент України з оптимізмом дивиться на розвиток як українсько-американських відносин, так і відносин з Європейським Союзом.

Він повідомив присутнім, що вже в грудні цього року буде підписана угода про асоціацію Україна - ЕС. При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що аналогів такої угоди немає, оскільки вперше невід’ємною частиною такої угоди будуть розділ про створення Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та безпековий розділ.