Янукович: треба об`єднати зусилля секретаріатів

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що необхідно відпрацювати спільний регламент дій секретаріатів Президента і Кабінету міністрів.

Про це він заявив журналістам після закінчення зустрічі Президента України з керівниками правлячої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «нам треба відпрацювати спільний регламент прийняття рішень».

При цьому він зазначив, що представники юридичних служб обох секретаріатів мають постійно співпрацювати між собою.

У свою чергу перший віце-спікера парламенту Адам МАРТИНЮК сказав, що в ході зустрічі обговорювалися плани, суть яких зводиться до створення тимчасового регламенту взаємодії двох секретаріатів. За його словами, Верховна Рада, зі свого боку, буде цьому сприяти.

А.МАРТИНЮК додав, що за результатами зустрічі домовились створити комісію для підготовки такого регламенту, яку очолять керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА з одного боку, а з іншого боку міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

А.МАРТИНЮК додав, що комісії буде виділено 10-12 днів, щоб вони винесли на подальший розгляд свої напрацювання щодо регламенту.