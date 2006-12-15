То про що ж врешті домовилися Президент з коаліцією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та рада коаліції домовились провести у наступному році низку круглих столів по пунктам Універсалу національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України В.ЮЩЕНКО на брифінгу для преси після закінчення зустрічі з радою антикризової коаліції та членами уряду.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сторони домовились у 2007 році провести серію круглих столів по конкретним темам, виписаним в Універсалі національної єдності. Мета круглих столів - зблизити позиції влади і суспільства по тим чи іншим пріоритетним сферам держави.