Мороз: Наша Україна сама винна

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що фракція "Наша Україна" сама винна у тому, що ВР звільнила Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Про це спікер заявив в інтерв’ю телеканалу "Рада".

За словами О.МОРОЗА, антикризова коаліція пропонувала "Нашій Україні" третину складу Кабінету міністрів у разі її входження до коаліції. "Ми пропонували, беріть на себе відповідальність, входьте до ширшої коаліції... Ви написали заяви під політичним тиском, аби вийти, щоб будувати на конфронтаційній основі взаємини між інститутами влади", - зазначив О.МОРОЗ.

"А тепер це виставляється, як претензія до парламенту, що звільнили міністрів. Та ви ж примусили це робити, примусили Б.ТАРАСЮКА заявити, що він в радикальній позиції до Кабінету міністрів. Як же він може бути у складі Кабінету міністрів, якщо він у радикальній опозиції до нього?” - додав він.

Щодо Б.ТАРАСЮКА парламентом були зроблені "абсолютно доцільні кроки", переконаний спікер.

На запитання про можливе звільнення з посади міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, О.МОРОЗ відповів, що йому не відомо, чи зареєстрована у парламенті відповідна постанова.

"За постанову я поки сказати не можу, висновків з цього приводу немає відносно долі міністра оборони", - уточнив голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 1 грудня прийняла постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади голови МЗС. Проте Шевченківський районний суд Києва припинив дію постанови, а Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ.