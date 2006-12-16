США радять Януковичу діяти швидко

Сполучені Штати Америки підтримають демократичну, незалежну, єдину Україну, інтегровану в Європу, завіряє Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР.

Як заявив він у своїй статті в тижневику «Дзеркало тижня» (№48, 16-22 грудня), «якщо дії відповідатимуть обіцяному, Україна стане демократичною, незалежною, єдиною країною, яка інтегрована в Європу, економічно зростає і є лідером в своєму регіоні і в світі», то «Сполучені Штати підтримають таку Україну».

Як зазначив У.ТЕЙЛОР, у США «немає намірів втягуватися в українські внутрішньополітичні події. Я говорив раніше і повторюватиму знов, що ні американці, ні росіяни, ні будь-хто інший не мають права голосу в питаннях української політики - тільки самі українці, і лише так повинно бути».

За словами посла, його країна зацікавлена в тому, щоб «політичний розбрат (в Україні) закінчився і влада змогла просувати реформи як єдина команда».

Коментуючи недавній візит прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до США, У.ТЕЙЛОР відзначив, що Сполучені Штати готові підтримати «зусилля України відповідати вимогам приєднання до НАТО. Якщо народ України так вирішить, і коли вирішить - двері будуть відкриті. Щодо позиції прем`єра в цій сфері існує ряд скептиків, і йому потрібно діяти швидко, щоб прояснити погляд України щодо НАТО».

Крім того, заявив посол, США закликали В.ЯНУКОВИЧА «зняти ті кілька перешкод на шляху до членства у СОТ, які ще залишаються. Ми також наголосили, що Україна має показати, що вона готова прийняти як вигоди, так і відповідальність членства у Світовій організації торгівлі і негайно привести свою політику з експорту зерна та імпорту м`яса у відповідність до вимог і зобов`язань СОТ”.

За словами У.ТЕЙЛОРА, «робочий візит прем`єр-міністра до Вашингтона характеризувався відвертими і прямими дискусіями, під час яких В.ЯНУКОВИЧ ясно давав зрозуміти, що він презентує об`єднану українську позицію. Він висловлював готовність робити правильні речі для українського народу: збільшити прозорість, захищати політичні свободи, приборкати корупцію, поліпшити інвестиційний клімат, підтримувати українську незалежність. Ми були однаковою мірою відверті - як і належить друзям. Ми обіцяли підтримувати Україну у міру того, як вона перетворюватиме готовність на дію».