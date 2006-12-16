У Криму проходить ”народний референдум” щодо НАТО

Сьогодні в Автономній Республіці Крим жителі півострова стоять у чергах, щоб проголосувати на «народному референдумі» щодо НАТО, заявляє перший секретар Кримського республіканського комітету КПУ, народний депутат України Леонід ГРАЧ.

Як повідомив він кореспонденту УНІАН, за ініціативою Кримського республіканського комітету Компартії України в автономії проходить політична акція "Народний референдум" з питання про вступ України до НАТО. У бюлетені для голосування лише одне питання: "Чи згодні Ви з політичним курсом Президента Віктора ЮЩЕНКА на вступ України до НАТО?". Голосування розпочалося о 8.00 і триватиме до 18.00.

За словами Л.ГРАЧА, референдум проходить без будь-яких ексцесів, явка кримчан на "виборчі дільниці", які розміщені на вулицях у всіх населених пунктах автономії (всього в Криму відкрито 1257 дільниць, з них у Сімферополі - 44 дільниці), дуже висока.

"Якби так - на підйомі - як проходить голосування на народному референдумі, проходило голосування на парламентських або президентських виборах, то Україна давно б стала демократичною державою, - заявив лідер кримських комуністів. - Люди сьогодні прийшли проголосувати за годину до відкриття дільниць. Зараз на дільницях черги вишикувались тих, хто хоче проголосувати".

Л.ГРАЧ повідомив, що результати голосування буде оголошено вже завтра вдень. При цьому лідер комуністів автономії відзначив, що, напевно, буде "доволі висока планка" тих, хто висловиться проти вступу України до НАТО.

Лідер комуністів Криму також прокоментував учорашню заяву Представництва Президента в АРК, в якій сказано, що референдум ініційований КПУ щодо НАТО не має нічого спільного з референдумом і не матиме жодних юридичних наслідків, а також, по суті, є "окозамилюванням". "Я не хочу опускатися до рівня подібних заяв, - сказав Л.ГРАЧ. - Влада сьогодні не поважає думку народу, влада на весь голос кричить, відмовляє народу у волевиявленні, влада говорить: і так усе ясно! Почитайте, наприклад, останні заяви того самого МОРОЗА". Лідер комуністів Криму відзначив, що в КПУ і самі "прекрасно знають", що "народний референдум" має консультативний характер, а його результат - це, перш за все, політичний результат, який покаже ставлення кримчан до вступу України до НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Представництво Президента України в АРК попередило кримчан, що КПУ, яка ініціюється Кримським республіканським комітетом, політична акція не має нічого спільного з референдумом і не матиме жодних юридичних наслідків.