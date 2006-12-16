Янукович більше не є заступником Ющенка

Прем’єр-міністр України більше не є заступником голови Національної ради з інноваційного розвитку України, йдеться в указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 15 грудня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Згідно з цим документом, з указу про Національну раду з інноваційного розвитку України від 18 серпня виключено норму, що заступником голови цієї ради є прем`єр-міністр.

Крім того, визначено, що Національна рада з інноваційного розвитку відтепер не повинна заслуховувати звіти про інноваційну діяльність керівників органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій, як це було визначено раніше.

Нацраду з інноваційного розвитку очолює Президент України.