Янукович більше не є заступником Ющенка
15:29, 16 грудня 2006Політика
1292
Указ - на офіційному сайті глави держави
Прем’єр-міністр України більше не є заступником голови Національної ради з інноваційного розвитку України, йдеться в указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 15 грудня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.
Згідно з цим документом, з указу про Національну раду з інноваційного розвитку України від 18 серпня виключено норму, що заступником голови цієї ради є прем`єр-міністр.
Крім того, визначено, що Національна рада з інноваційного розвитку відтепер не повинна заслуховувати звіти про інноваційну діяльність керівників органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій, як це було визначено раніше.
Нацраду з інноваційного розвитку очолює Президент України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter