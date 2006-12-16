Шуфрич попросив допомоги у журналістів

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ виключає факти полювання високопосадовців у Чорнобильській зоні відчуження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Чорнобилі.

«Я це виключаю. Я вважаю, що це неможливо», - сказав Н.ШУФРИЧ і додав, що за це питання відповідає фахова людина.

Водночас міністр наголосив на необхідності проведення інформаційної роботи з населенням щодо заборони полювання і використання будь-яких предметів із зони відчуження. Як сказав Н.ШУФРИЧ, тут мають працювати науковці, щоб вивчити вплив наслідків аварії на ЧАЕС на флору і фауну.

Крім того, міністр закликав журналістів повідомляти про факти полювання представників влади у зоні відчуження, щоб він одразу вживав необхідних заходів.