Мороз: наміри обійти Конституцію приречені на провал

Наміри обійти Конституцію України приречені на провал, пише голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ у статті, опублікованій у газеті «Голос України» (№239 від 16 грудня).

Як зазначає О.МОРОЗ, Конституцію необхідно удосконалювати, водночас це має робити «парламент і ніхто інший».

За його словами, при цьому Верховна Рада може залучати до цього процесу усіх зацікавлених і буде аналізувати законодавчі ініціативи від Президента України, уряду і депутатів.

«Однак це не означає, що функції парламенту може перебирати на себе будь-який інститут влади, а серед них і Президент», - наголошує О.МОРОЗ.

Він зазначає, що Президент України для підготовки своїх пропозицій має створювати різні «колективи фахівців, але вони не можуть мати ні назви, ні статусу конституційної комісії» (Президент Віктор ЮЩЕНКО ініціював створення конституційної комісії – УНІАН).

На думку О.МОРОЗА, робиться спроба «зробити видимість законності там, де її не існує, напустити псевдоправового туману, щоб за його завісою шляхом неконституційного референдуму повернутися до авторитаризму».

О.МОРОЗ пише, що на провал очікують і наміри “щодо розпуску парламенту, дострокових виборів, блокування бюджетного процесу (щоб штучно створити підстави для незадоволення населення), протидії прийняттю законів про Кабмін, тимчасові слідчі комісії».