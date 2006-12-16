Гайдука зробили слабшим за Порошенка

Президент Віктор Ющенко скасував указ 2005 року, яким він підсилив повноваження секретаря Ради нацбезпеки й оборони.

Про це сказано в указі президента від 15 грудня, повідомляють Українські новини.

В указі від 8 лютого 2005 року Ющенко надав право секретареві РНБО брати участь у засіданнях Кабінету міністрів, а також вносити кандидатури на посади в правоохоронних органах, Збройних силах й інших воєнізованих формуваннях, призначення яких проводить президент.

Секретар РНБО також мав право пропонувати президентові кандидатури суддів, членів Вищої ради юстиції й Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яких призначає президент; погоджувати кандидатури керівників правоохоронних органів Криму, Києва й Севастополя; погоджувати проекти актів президента про присвоєння вищих військових, спеціальних звань і класних чинів.

Пізніше указом від 22 вересня 2005 року Ющенко скоротив частину збільшених повноважень, зокрема, передав від секретаря РНБО до Секретаріату президента повноваження подавати президентові кандидатури на посади суддів, членів Вищої ради юстиції й членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Він також передав до Секретаріату президента від секретаря РНБО функції узгодження проектів указів президента про присвоєння вищих військових і спеціальних звань і класних чинів.

Указ від 8 лютого викликав багато критики і звинувачень у перевищенні повноважень. Спочатку Компартія звернулася з проханням до Конституційного Суду визнати неконституційним цей указ, а потім ще 50 депутатів Ради подали до КС аналогічне звернення.

10 жовтня Ющенко звільнив Володимира Горбуліна від тимчасового виконання обов`язків секретаря РНБО й призначив на цю посаду Віталія Гайдука.

Українська правда