Мінфін: загрози банкрутства банківської системи України немає

На сьогодні загрози банкрутства банківської системи України немає, проте є ризик банкрутства ряду комерційних банків, вважає виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

Про це він сказав УНІАН, коментуючи зміст доповіді СОТ, де йдеться про можливі ризики дефолту банківської системи України.

«Я б не говорив, що є загроза банкрутства системи – є ризик банкрутства ряду банків. Через кризу, а це певне очищення організму, пройдуть не всі банки, але система (банківська) пройде», - заявив І.УМАНСЬКИЙ. При цьому він визнав, що ситуація в банківській системі України достатньо складна.

«На жаль, зараз ШАПОВАЛОВ на лікарняному, СТЕЛЬМАХА немає... Загалом непроста ситуація як на ринку (фінансовому – УНІАН), так і в самому Нацбанку», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що на сьогодні робота НБУ розглядається більше в політичній площині, ніж у фінансовій. «Це стабільності ринку не додає», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Разом із тим він зазначив, що в умовах кризи ризик дефолту може з`явитися в банківській системі будь-якої країни.

«Є криза – є ризик. Наше завдання і Нацбанку його мінімізувати», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

*** Сьогодні Financial Times з посиланням на доповідь Світової організації торгівлі (СОТ) написала, що загроза дефолтів банків у Казахстані і Україні створює ризик на світових фінансових ринках, а також у глобальній системі торгового кредитування

Фахівці СОТ повідомляють, що брак ліквідності спостерігається зараз у Східній Європі, Африці, Центральній Америці, а також у ряді країн Центральної і Південно-Східної Азії.

При цьому «особливу тривогу викликає ситуація в Казахстані і Україні, де зберігаються високі ризики і загроза системного дефолту банківського сектору, що матиме негативні наслідки для всієї світової торгівлі», наголошується в документі.

Значне подорожчання (на 5%) ставок за торговими кредитами, що відбулося внаслідок кризи, привело до різкого падіння обсягів світової торгівлі. У цих умовах, констатують експерти СОТ, «світова торгівля виявилася однією з головних жертв нинішніх економічних потрясінь».

З іншого боку, за оцінками фахівців цієї міжнародної організації, ситуація з торговими кредитами покращалася в країнах БРІК - Бразилії, Росії, Китаї і Індії. Хоча і в цих країнах дрібні банки все ще зазнають певних труднощів із готівкою.