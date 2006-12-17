Рада Європи проти призначення Карпачової?

Омбудсмен не має права представляти жодної політичної сили.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ, передає “5 канал”.

"Наш досвід демонструє - омбудсмен ефективно працює лише тоді, коли він незалежний, включно з незалежністю від політичних сил, оскільки не має права представляти ту чи іншу частину суспільства”, - підкреслив Т.ХАММАРБЕРГ. У листопаді Верховна Рада звільнила Ніну КАРПАЧОВУ з посади Уповноваженого з прав людини через обрання до парламенту депутатом. Н.КАРПАЧОВА є членом фракції Партії регіонів. Водночас зараз вона продовжує виконувати обов`язки омбудсмена до складення присяги нового.

Цього тижня голова Верховної Ради вніс до парламенту знову кандидатуру Н.КАРПАЧОВОЇ на посаду уповноваженого з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада парламент припинив повноваження Н.КАРПАЧОВОЇ як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у зв’язку з її обранням народним депутатом. Згідно з чинним законодавством, кандидатури на цю посаду мають бути подані у 20-денний термін.

Н.КАРПАЧОВА обіймала посаду Уповноваженого ВР з прав людини з 1998 року.

13 грудня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що її політична сила має наміри вносити кандидатуру на посаду омбудсмана.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася назвати конкретне прізвище, пояснюючи це тим, що остаточне рішення буде прийняте на засіданні фракції БЮТ.

14 грудня парламентська фракція “Наша Україна” на засіданні підтримала пропозицію Президії партії щодо кандидатури відомого правозахисника, керівника Української Гельсінської групи Євгена ЗАХАРОВА на посаду Уповноваженого Верховної ради з прав людини.