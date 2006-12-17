”Барселона” програла фінал клубного чемпіонату світу

Бразильський "Інтернасьонал" став переможцем чемпіонату світу по футболу серед клубів, що завершився в неділю 17 грудня в Іокогамі (Японія). У фіналі південноамериканці зуміли стримати атаки іспанської "Барселони", а наприкінці зустрічі реалізували один з своїх нечисленних моментів і перемогли з рахунком 1:0.

Як відзначає Reuters, фінальний матч проходив із значною перевагою каталонського клубу, проте уразити ворота "Інтернасьонала" зіркам "Барселони" не вдалося. На 82-ій хвилині зустрічі форвард бразильської команди Адріано (однофамілець знаменитого нападаючого міланського "Інтеру", прим. Lenta.Ru), що вийшов на полі з лавки запасних, забив переможний гол - 1:0.

До фінального свистка у "Барселони" були шанси відігратися, проте вратар "Інтернасьонала" Клемер парирував небезпечний удар Деку, а після штрафного у виконанні Роналдіньо м`яч ледь не потрапив у ворота. Таким чином, бразильці стали переможцями клубного чемпіонату світу. Третє місце дісталося єгипетському "Аль-ахлі".

Відзначимо, що цей турнір був відновлений ФІФА минулого року після деякої перерви, і титул клубного чемпіона світу удруге поспіль дістався південноамериканському клубу. У 2005 році бразильський "Сан-Паулу" у фіналі узяв верх над "Ліверпулем" (1:0).

Чемпіонат світу серед клубів. Фінал

"Інтернасьонал" (Бразилія) - "Барселона" (Іспанія) - 1:0 (0:0)

Гол: Адріано, 82 (1:0).

Лента.ру