Ющенко з дружиною поїхав до Кореї

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув у неділю з державним візитом до Республіки Корея. До складу Української делегації входять дружина Катерина ЮЩЕНКО, міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр економіки Володимир МАКУХА, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, генеральний директор державної компанії “Укрспецекспорт” Сергій БОНДАРЧУК, перший заступник генерального директора Національного космічного агентства України Валерій КОМАРОВ, голова правління “Укрексімбанку” Віктор КАПУСТІН і народний депутат, керівник групи з міжпарламентських зв’язків Сергій ЛАРІН.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою передбачено зустріч з Президентом Республіки Корея Ро МУ-ХЙОНОМ. В її рамках планується підписати Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Корея про співробітництво у сфері оборонної промисловості та матеріально-технічного забезпечення (з української сторони Угоду підпише міністр оборони А.ГРИЦЕНКО, з корейської - міністр оборони Республіки Корея Кім Чжин СУ), Угоду між урядами України та Кореї у використанні космічного простору в мирних цілях (з української сторони підпише документ перший заступник генерального директора Національного космічного агентства України В.КОМАРОВ, з корейської – віце-прем’єр, міністр науки і технологій Кім Ву ХІК).

18 грудня в понеділок Президент України покладе квіти до Монумента загиблим за Корею на Національному цвинтарі в Сеулі.

У вівторок В.ЮЩЕНКО побуває в Корейському Університеті, зустрінеться зі студентами та професорсько - викладацьким складом. Планується, що президенту України буде вручено Диплом почесного доктора Корейського Університету в галузі економіки. Цього ж дня Президент планує також відвідати храм Чоге-Са.

Після цього В.ЮЩЕНКО візьме участь в корейсько-українському бізнес-форумі. Передбачено підписання рамкової міжбанківської експертної кредитної угоди між Ват “Укрексімбанк” та "Ексімбанком" Кореї. Угоду підпишуть глави правлінь банків В.КАПУСТІН та Янг ЧЕОН-СІК.

Президент України планує цього ж дня зустрітися з членами Асоціації дружби з Україною та парламентською Асоціацією “Корея-Україна”.

Після цього планується прес-конференція В.ЮЩЕНКА.

Також у планах візиту українського Президента - зустріч зі спікером Національної Асамблеї республіки Корея Лім Чае ДЖУНГОМ.

19 грудня завершиться державний візит В.ЮЩЕНКА до Республіки Корея. Цього ж дня він повернеться на батьківщину.