МВС відмовляється підкорятися Ющенку

Як відомо, Віктор Ющенко в минулу п`ятницю підписав указ, яким припинив дію постанов уряду про призначення заступників міністра внутрішніх справ Василя Цушка.

Нагадаємо, що минулого тижня був змінний весь керівний склад МВС. Першим заступником глави МВС був призначений Михайло Корнієнко. Прем`єр також підписав ухвали про призначення шістьох нових заступників міністра внутрішніх справ.

Президент підкреслює, що, підписавши дані постанови, Кабінет міністрів порушив його указ, що передбачає узгодження кандидатур на посади першого заступника і заступників міністра внутрішніх справ з главою держави. «Вказані рішення Кабінету міністрів ухвалені з порушенням конституційних повноважень Президента», – мовиться в підписаному Віктором Ющенком документі. З проханням розглянути питання щодо відповідності постанов уряду основному закону Президент звернувся до Конституційного суду (КС).

Тим часом Міністерство юстиції прийшло до висновку, що указ Віктора Ющенка, згідно з яким всі призначення на керівні посади в МВС і інших силових відомствах повинні узгоджуватися в СП, був виданий «з перевищенням наданих йому (Президентові) Конституцією повноважень». «У зв`язку з цим Міністерство юстиції вважає необхідним запропонувати Президентові визнати указ таким, що втратив силу, утримавшись від виконання його положень», – мовиться в юридичному висновку Мін`юсту.

У МВС виконувати указ глави держави не мають наміру. «Всі люди, представлені міністром, виконують свої функції в повному об`ємі», – повідомив керівник департаменту по зв`язках з громадськістю МВС Костянтин Стогній. Він відзначив, що указ Президента зараз знаходиться на розгляді в КС, і до винесення судом вердикту ухвалені на минулому тижні кадрові рішення відмінятися не будуть. «Як міністр виконуватиме свої функції, якщо не він формуватиме апарат своїх заступників? Політичні питання повинні вирішувати політики, а міліціонери орієнтовані на свого начальника. Якщо міністр дав команду, вони повинні її виконувати», – заявив пан Стогній.

Радник президента з юридичних питань Микола Полудьоний переконаний, що в МВС свідомо ігнорують укази глави держави. «Коли хтось відмовляється виконувати обов`язки, покладені на нього нормативно-правовими актами, це, м`яко кажучи, називається правопорушенням, за яке посадовець повинен нести відповідальність», – сказав Полудьоний. За його словами, той факт, що указ, згідно з яким призначення на керівні посади у ряді міністерств повинні бути узгоджені з главою держави, знаходиться на розгляді КС, не припиняє дію цього документа. «Поки Конституційний суд не визнав цей указ неконституційним – будь добрий, виконуй його. Інакше кожен почне говорити, що не виконуватиме закони, які вважає неконституційними», – обурився Микола Полудьоний.

КоммерсантЪ-Україна