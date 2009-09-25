Чи хочуть українці держконтролю за цінами на ліки (опитування)

70% українців підтримують введення державного контролю над ціноутворенням на ринку медикаментів. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Чи доступні ліки громадянам України?», проведеного Інститутом Горшеніна методом телефонного опитування у вересні 2009 року.

Результати дослідження свідчать, що переважна більшість українців - 84,5% - заявили, що купують ліки. Причому більше половини опитаних - 55,6% - роблять це час від часу, а майже третина - 28,9% – постійно. Практично ніколи не купують ліки 14,6% респондентів, а 0,9% відчули труднощі з відповіддю на це запитання.

Менше половини громадян України - 48,3% - купують ліки, керуючись порадою лікаря. Особистим досвідом керуються, купуючи ліки, біля третини опитаних - 34,8%, а кожний десятий - 10,2% - прислухається до порад аптекаря. Ціна препарату має вирішальне значення для 5,8% респондентів і майже стільки ж опитаних – 5,3% - керуються в цьому питанні порадою знайомих. Реклама має значення при купівлі ліків для 3,7% громадян, а 2,4% найбільше довіряють особистій інтуїції. Заявили, що взагалі не купують лікарських препаратів, 4,3% респондентів, а 1,9% не змогли відповісти на це запитання.

Переважну більшість українців (91,4%) хвилює зростання цін на ліки останнім часом. При цьому, дуже хвилює цей факт 72,1% опитаних, а 19,3% - скоріше хвилює. Не переймаються зростанням цін на медичні препарати лише 7,5% громадян. З них ця проблема скоріше не хвилює 4,3%, точно не хвилює – 3,2%. Важко визначитися з відповіддю на запитання було 1,1% опитаних.

Переважна кількість громадян України - 91,2% - вважають, що варто ввести державний контроль над ціноутворенням на ліки. З них абсолютно впевнені в необхідності такого контролю 69,5% опитаних, а 21,7% дали відповідь «скоріше так». Протилежну точку зору мають лише 7,3% респондентів, з них 5,2% вважають, що державний контроль цін на ліки скоріше не потрібен, а 2,1% - точно не потрібен. Важко відповісти на запитання було 1,5% українців.

Майже половина опитаних - 48,5% - вважають розповсюдженою проблемою незаконний продаж наркотичних та психотропних препаратів в аптеках. При цьому дуже розповсюдженою вважають цю проблему 22,7% опитаних, а 25,8% вважають, що проблема скоріше розповсюджена. Протилежної точки зору дотримується кожен п’ятий громадянин України - 20,6%. З них 11,2% респондентів вважають, що проблема незаконного продажу наркотичних та психотропних препаратів в аптеках скоріше не розповсюджена, а 9,4% - точно не розповсюджена. Близько третини опитаних українців - 30,9% - не визначилися з відповіддю на це запитання.

Переважну кількість українців - 91,9% - хвилює проблема фальсифікації лікарських препаратів. При цьому точно хвилює це 68,7% опитаних, а 23,2% - скоріше хвилює. Не опікуються проблемою фальсифікації ліків лише 6,9% громадян. З них 4,6% заявили, що це питання їх скоріше не хвилює, а 2,3% - точно не хвилює. Відчули труднощі з визначенням позиції з даного приводу 1,2% респондентів.

Інститут Горшеніна провів всеукраїнське телефонне опитування «Чи доступні ліки громадянам України?» з 21 по 24 вересня 2009 року в усіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно випадкової вибірки, було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать і область. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.