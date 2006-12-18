Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не виключає проведення дострокових парламентських виборів в Україні.

Про це він заявив у інтерв`ю газеті «Коммерсантъ» (№228 від 18.12.2006 р.).

«Так, можливий і 2007, і 2008 роки. Якщо триватиме та конфронтація, те непорозуміння між гілками влади, яке є сьогодні, то можливі різні варіанти», - сказав, зокрема, В.БАЛОГА.

Щодо якихось правових підстав для проведення дострокових виборів, В.БАЛОГА сказав, що на сьогодні він їх не бачить: «Сьогодні – ні, а завтра буде видно. Підстави можуть з`явитися... І, врешті-решт, не виключено, що ініціатива розпуску може виходити від самого парламенту», - додав він.

Що стосується можливого переобрання київського мера, В.БАЛОГА зазначив: «Поки що немає підстав для дострокових виборів мера! Підстава може бути лише одна – бажання діючого мера піти у відставку».

«Хто міг таке вигадати, що є підстави? Як тільки декілька бабусь вийдуть десь помахати червоною ганчіркою, так відразу треба міськраду розпускати і мера у відставку відправляти?», - додав В.БАЛОГА.

На питання про збір підписів киян для проведення відповідного референдуму глава Секретаріату відзначив: «Референдум не має прямої дії. І на рівні міста ця норма теж існує. Це все пусті балачки, не більш того».

Разом з тим він визнав, що ситуація в Київській міськраді «тривожна».