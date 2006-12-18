Наша Україна зайнялася невдячною роботою

«Народний Союз Наша Україна» розглядає можливість об`єднання НСНУ з рядом правих партій.

Про це голова Ради НСНУ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» від 18 грудня 2006 року.

«Скажу чесно, я дуже активно провожу переговори із цього приводу. З Народним рухом України, з Українською народною партією, з Конгресом українських націоналістів, з "Собором", з "Порою"... Йдеться про об`єднання або в конфедерацію, або в єдину партію», - сказав В.БАЛОГА.

"Поки що немає чітких рішень. У них проходять з`їзди, засідання, вони тільки визначають свої позиції. З термінами можливого об`єднання теж немає ясності. Це дуже невдячна робота», - додав він.

В.БАЛОГА нагадав, що після виборів 2002 року теж велися розмови про об`єднання правих партій в одну політичну силу, але тоді далі розмов справа не пішла.

«Але я знаю, що рано чи пізно відбудеться партійна структуризація. Залишиться чотири-п`ять партій, які домінуватимуть», - упевнений він.

Говорячи про співпрацю з Блоком Юлії Тимошенко, В.БАЛОГА зазначив: "Ми співробітничаємо з "Батьківщиною", але сьогодні не ведемо ніяких переговорів про об`єднання".