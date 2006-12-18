Янукович вважає, що Ющенко - непрогнозований

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що укази Президента приймаються непередбачено і непрогнозовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час виступу на засіданні ради Федерації профспілок України.

«Все, що стосується актів Президента, ми не знаємо, як вони готуються. Ми не чекаємо указів Президента і не знаємо, під що вони приймаються, а в указах завжди є виконавець, і як правило, це уряд», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр зазначив, що парламентська коаліція, уряд і парламент працюють «прозоро».

«Закони ухвалюються прозоро, працює регламент уряду, працює регламент парламенту, і всі рішення проходять необхідні процедури і експертні оцінки, а при необхідності – і громадські дискусії», - пояснив він.

Разом з тим глава уряду розраховує, що найближчим часом буде розроблено механізм співпраці між всіма гілками влади. «Остання зустріч Президента з парламентською коаліцією дала нам надію, що ми створимо до ухвалення необхідних законів (зокрема, закону про Кабмін – УНІАН) тимчасовий механізм співпраці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.