Тимошенко перегляне меню Ющенка і Януковича

Блок Юлії Тимошенко ініціює проведення закритого засідання лідерів фракції Верховної Ради щодо подолання політичної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні на Погоджувальній раді голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ погодився із необхідністю проведення такого засідання.

Ю.ТИМОШЕНКО також сказала, що після того як на цьому засіданні буде вироблено алгоритм виходу із політичної кризи, тоді потрібно буде, щоб Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ долучилися до розв’язання політичної кризи, що склалася в Україні. За її словами, для цього можна було б провести засідання “круглого столу”.

Лідер БЮТ вважає, що сьогодні в Україні спостерігається «повномасштабна політична криза». За її словами, свідченням цього є відсутність ухваленого держбюджету на 2007 рік і ризик того, що країна може залишитись без цього документу.

Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що на сьогодні відбувається «повний хаос в силових структурах». «Міністерство внутрішніх справ воює із Секретаріатом Президента, і не можуть нормальним легітимним чином призначити заступників», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що на сьогодні в СБУ немає «легітимного керівника, і невідомо, коли він з’явиться».

За її словами, Міністерство оборони України «постійно лихоманить», оскільки в підвішеному стані залишається питання щодо міністра.

«Шкода, що Міністерство закордонних справ постійно знаходиться в стані бойових дій», зауважила також лідер БЮТ. За її словами, міністра не пускають на засідання уряду, і, за її інформацією, «вибудовується план, як виводити за руки міністра закордонних справ навіть з приміщення міністерства».

«В такому хаосі і в такій дестабілізації країна ще ніколи не жила», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що політична криза на сьогодні вже є такою, коли відбувається «вже не «холодна», а «гаряча» війна між Президентом, прем’єр-міністром та їхніми секретаріатами. І до цієї війни практично долучилася кризова більшість у Верховній Раді».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в цій ситуації опозиція хоче зробити все для врегулювання політичної кризи. «Ми не можемо допустити, щоб два високі керівники держави практично з’їдали на сніданок, обід і вечерю авторитет країни в світі, стабільність країни», - наголосила лідер БЮТ.

За її словами, тому на Погоджувальній раді сьогодні було запропоновано провести закриту нараду з керівниками всіх фракцій парламенту, а потім і “круглий стіл” за участю Президента і прем’єра.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана у необхідності негайного скликання засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було б розглянуто питання про подолання політичної кризи.