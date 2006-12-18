У ліберала Бродського уже волосся стає дибки

Делегати ІІ етапу VІІІ з’їзду партії «Яблуко» прийняли рішення про відновлення діяльності партії «Яблуко», оскільки жодна з існуючих партій де-факто не відстоює ліберальних цінностей та не захищає інтереси середнього класу, повідомили УНІАН у прес-службі голови партії Михайла БРОДСЬКОГО.

На з’їзді, що відбувся 17 грудня, було скасовано ліквідаційну комісію, створену у березні 2005 року, і припинено дії з ліквідації партії «Яблуко».

«Ми свого часу ухвалили рішення влитися в партію «Батьківщина», але більшість з «яблучників» не прижилися у цій політичній силі, а частину з них, як наприклад мера Черкас Сергія ОДАРИЧА, уже навіть встигли виключити з лав партії «Батьківщина», - заявив М.БРОДСЬКИЙ.

«Батьківщина» дедалі більше повертає вліво, і за суттю своїх гасел дедалі більше соціалізується. Не дивно, що у «Батьківщині» нині з’явився Йосип ВІНСЬКИЙ, - зазначив М.БРОДСЬКИЙ. – Він порядна людина, але соціаліст за своєю ментальністю, і часто озвучує ідеї, від яких у ліберала волосся дибки стає».

Для прикладу лідер “Яблука” зазначив, що Й.ВІНСЬКИЙ виступає проти скасування мораторію на приватизацію землі, тоді як ліберали виступають за чесну конкуренцію та відкритий ринок.

«Яблуко» проголосило себе опозиційною партією до правлячої коаліції «лівих та олігархів». Нині Блок Юлії Тимошенко теж опонує діючому режиму, тому «Яблуко» повинно співпрацювати з цієї політичною силою», - заявив М.БРОДСЬКИЙ. На його словами, «Яблуко» звернеться до БЮТ з клопотанням про включення партії до складу блоку як окремої політичної сили (за схемою входження у БЮТ партії «Реформи і Порядок»).

Крім того, для зміцнення позицій праволіберальної політичної сили «яблучники» доручили своєму лідеру провести переговори про об’єднання з іншими близькими за духом партіями, у зв’язку з чим не виключено під час ІІІ етапу VІІІ з’їзду партії «Яблуко» проведення процедури перейменування цієї політичної сили.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня депутат Київської міської ради М.БРОДСЬКИЙ заявив про намір відновити свою партію «Яблуко». Він нагадав, що два роки тому відбувся з’їзд «Яблука», у ході якого було ухвалено рішення про ліквідацію партії та об`єднання з партією „Батьківщина”. На жаль, сказав М.БРОДСЬКИЙ, до «Батьківщини» «прорвалися» лише близько 30% членів партії «Яблуко», і практично ніхто з них там не прижився. М.БРОДСЬКИЙ нагадав, що він вийшов з партії «Батьківщина» 26 квітня.