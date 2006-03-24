Міліція вночі розігнала мітинг у Мінську

Білоруська міліція розігнала демонстрацію протесту опозиції проти перемоги президента Лукашенка на виборах минулої неділі. Щонайменше 150 демонстрантів перебували на головній площі Мінська, коли у нічні години почав наступ ОМОН. Як передала з місця подій кореспондентка Бі-Бі-Сі Ема Сімпсон, вона не бачила, щоби стосовно учасників акції протесту застосовувалася сила:

"Загони міліції особливого призначення вдалися до дій незадовго до третьої години ночі за місцевим часом. Приблизно сто п"ятдесят демонстрантів - головно студентів - не чинили спротиву, як їх садили до міліцейських авт. Менше 20 хвилин знадобилося для того, щоби звільнити площу. Потім прибули прибиральники, щоби зняти намети і прибрати запаси їжі та матеріалів... Попри незначні масштаби, це була безпрецедентна акція протесту для Білорусі. Упродовж 12 років перебування при владі президент Лукашенка не надто толерував дисидентам. Виглядає на те, що власті вирішили забрати студентів з площі ще до суботи, коли прихильники опозиції планували зібрати тисячі людей для вшанування річниці проголошення 1918 року незалежної республіки Білорусі, яка однак недовго існувала...Тих, кого сьогодні було арештовано, можуть постати перед ув"язненням за участь у несанкціонованій, як твердить міліція, демонстрації. Однак на переконання багатьох з них, це варто було зробити, оскільки - за їхніми словами - вони засвідчили, що вони вже не бояться боротися за те, у що вони вірять."

Провідник білоруської опозиції Александр Мілінкевич заявив, що запланований на суботу мітинг з нагоди річниці проголошення незалежності Білорусі все одно відбудеться.

ВВС