Мартинюк: ми дали маху, коли вводили зміни до Конституції

Під час зустрічі представників уряду та коаліції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ йшлося про необхідність найближчим часом провести цілу серію “круглих столів”, присвячених питанням, з приводу яких між гілками влади виникають суперечки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК.

Він зазначив, що на сьогодні є багато питань, які необхідно обговорити та вирішити. За словами А.МАРТИНЮКА, проблемою є те, що Конституційний Суд України не дає відповіді на надіслані до нього запити. Зокрема, це стосується порядку звільнення міністра закордонних справ України. Він зазначив, що Верховна Рада України звільнила міністра закордонних справ України і тут не може бути питань. За словами першого віце-спікера парламенту, треба «менше смішити світ».

А.МАРТИНЮК зауважив, що у державі склалася ненормальна ситуація щодо взаємодії між гілками влади. Він вважає, що проблема є набагато глибшою та серйознішою, ніж взаємини між Президентом України та прем`єр-міністром України.

Перший заступник голови ВР визнав, що «ми дали маху, коли вводили зміни до Конституції України». На його думку, основною проблемою є те, що зміни були введені не відразу, а лише після березневих виборів 2006 року. За словами А.МАРТИНЮКА, вийшло так, що новий Президент України півтора року працював із «диктаторськими повноваженнями», які були і в попереднього Президента. На переконання А.МАРТИНЮКА, зрозуміло, що ні Президентові України, ні особливо його оточенню не хочеться позбавлятися тих повноважень, які у них були раніше. За його словами, вчора Президент України був як «цар і Господь Бог на Землі», а на сьогодні у Президента і в оточення все це забирають. А.МАРТИНЮК зауважив, що для з’ясування позицій і мають бути проведенні такі “круглі столи”. Крім того він сказав, що передбачається «ціла серія зустрічей в скороченому варіанті», тобто, зокрема, з керівниками фракцій парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня після зустрічі з радою антикризової коаліції та членами уряду Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що він та рада коаліції домовились провести у наступному році низку “круглих столів” по пунктам Універсалу національної єдності.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сторони домовились у 2007 році провести серію “круглих столів” по конкретним темам, виписаним в Універсалі національної єдності. Мета “круглих столів” - зблизити позиції влади і суспільства по тим чи іншим пріоритетним сферам держави.