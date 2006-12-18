Костенко і Тарасюк підпишуть Декларацію про об`єднання

20 грудня лідери Української народної партії Юрій КОСТЕНКО та Народного руху України Борис ТАРАСЮК мають намір підписати Декларацію про відновлення організаційної єдності УНП та НРУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, документ передбачатиме, зокрема, створення спільної Ради у складі 12 осіб, рішення якої прийматимуться консенсусом; проведення спільних засідань керівних органів партій не рідше одного разу на місяць, а також спільних дій в усіх представницьких органах влади.

На сьогодні документ парафовано повноважними представниками УНП та НРУ Богданом СОКОЛОВСЬКИМ та В`ячеславом КОВАЛЕМ, а також схвалено 16 грудня Центральним проводом УНП.

УНП та НРУ цією Декларацією мають намір також звернутися до всіх національно-демократичних сил з пропозицією "сприяти об`єднанню в єдині депутатські фракції в органах місцевої влади" та "об`єднати зусилля для спільної участі в наступних президентських, парламентських та місцевих виборах".

"Не секрет, що в деяких областях України наші політичні сили не знаходять спільної мови, - наприклад, на Рівненщині депутати облради від НРУ, які діють у складі фракції "Наша Україна", підтримують звільнення з посад представників УНП. Наша спільна робота в рамках Ради двох партій допоможе згладжувати ці конфлікти", - переконаний лідер УНП Юрій КОСТЕНКО.

Він нагадав, що у жовтні-листопаді УНП провела “круглі столи” за участі правих партій в усіх областях Україні, в тому числі й у більшості районних центрів. "Там, де нам вдалося знайти осередки правих партій, - а це не більше 5-6 партій, і далеко не в усіх районах, - ми побачили, що об`єднуватися хочуть вони всі, проте абсолютно всі чекають команди з Києва. Ми готові розглядати будь-які пропозиції, крок-за-кроком шукати спільні варіанти, прийнятні для нас і наших наших партнерів, і таким варіантом на сьогодні є Декларація", - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Водночас він вважає, що "зараз Президент зробив би велику послугу демократії, якби вніс законопроект про зміни до закону про політичні партії". Як відомо, нинішня версія закону не передбачає об`єднання політичних партій, а тому зараз можна лише створити нову партію з одночасним саморозпуском тих, хто об`єднується.

УНП та НРУ ведуть переговори про об`єднання з кінця 2000 року; за цей час було підписано кілька документів, в тому числі й попередником Б.ТАРАСЮКА на посаді голови НРУ Геннадієм УДОВЕНКОМ, а також проведено І-й етап об`єднавчого з`їзду.

Ю.КОСТЕНКО відзначає два головні наслідки цього процесу: "По-перше, створення Блоку В.ЮЩЕНКА "Наша Україна", яке ми з Рухом спільно ініціювали уже в 2001 р. Як відомо, до блоку увійшли не тільки праві (Конгрес українських націоналістів, Християнсько-демократичний союз, Республіканська християнська партія), але й ідеологічно відмінні партії – "Солідарність", партія “Реформи і порядок” та ін., а також група бізнесменів. По-друге, наступний крок у політичній структуризації суспільства – виокремлення з Блоку В.ЮЩЕНКА ліберального сегменту та створення “Народного Союзу Наша Україна” – туди увійшли "Солідарність", бізнес-група "Разом" та частина представників НРУ та УНП".

Третім наслідком розпочатого процесу, на переконання Ю.КОСТЕНКА, має стати "нарешті консолідація політичних сил на правому фланзі", кроком до якої лідер УНП бачить Декларацію, яку мають намір підписати УНП та НРУ.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з міністром закордонних справ, головою НРУ Б.ТАРАСЮКОМ і головою УНП Юрієм КОСТЕНКОМ шляхи об`єднання патріотично-демократичних сил України правого спрямування, зокрема можливого злиття УНП і НРУ. Зустріч відбулася на прохання лідерів обох партій.

10 грудня Б.ТАРАСЮК не виключив об’єднання в перспективі НРУ, УНП і Українською республіканською партією “Собор”.