Янукович пояснив, що треба робити з чутливою жінкою
15:41, 18 грудня 2006Політика
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Прем`єр виступив на засіданні ради ФПУ
Економіка, як жінка, вимагає дбайливого ставлення, упевнений Прем`єр-міністр України Віктор Янукович.
Про це він повідомив у своєму виступі в ході ІІ засідання ради Федерації профспілок України.
Прем`єр сказав: «Ми з вами знаємо, що з неба нічого, як у кожній сім`ї, у кожної людини, так і в нашій державі – не падає. Гроші потрібно заробляти. І економіка – це дуже чутлива така жінка, про яку треба... дбати, піклуватися... встигати потрібно».
В. Янукович підкреслив, що для того, щоб економіка працювала, «потрібно підходити до цього механізму дуже і дуже уважно, обережно і, як то кажуть, з великою любов`ю».
Обком з посиланням на Лігу
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