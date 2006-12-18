Янукович пояснив, що треба робити з чутливою жінкою

Економіка, як жінка, вимагає дбайливого ставлення, упевнений Прем`єр-міністр України Віктор Янукович.

Про це він повідомив у своєму виступі в ході ІІ засідання ради Федерації профспілок України.

Прем`єр сказав: «Ми з вами знаємо, що з неба нічого, як у кожній сім`ї, у кожної людини, так і в нашій державі – не падає. Гроші потрібно заробляти. І економіка – це дуже чутлива така жінка, про яку треба... дбати, піклуватися... встигати потрібно».

В. Янукович підкреслив, що для того, щоб економіка працювала, «потрібно підходити до цього механізму дуже і дуже уважно, обережно і, як то кажуть, з великою любов`ю».

Обком з посиланням на Лігу