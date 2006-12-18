Хорошковського звільнили

Рішення прийнято на засіданні спостережної ради "Інтера"

Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО звільнено з посади голови спостережної ради АТЗТ “Української незалежної ТВ-корпорації” (телеканал “Інтер”). Про це повідомляється у № 295 бюлетення “Цінні папери України”. Рішення прийнято 11 грудня ц.р. на засіданні спостережної ради товариства. Згідно з оприлюдненою інформацією, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ не має своєї частки в статутному капіталі корпорації. Довідка УНІАН. В.ХОРОШКОВСЬКОГО було обрано головою спостережної ради телеканалу “Інтер” 17 вересня 2005 року. Президент України Віктор ЮЩЕНКО 11 грудня 2006 р. своїм указом призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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