Янукович знайшов спосіб боротися з відкатами

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що децентралізація влади є одним з механізмів для подолання корупції серед чиновництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час виступу на засіданні Ради Федерації профспілок України.

«Децентралізація влади вкрай необхідна. Щороку при формуванні бюджету виникає питання, куди направляти кошти – в міністерства чи регіони? Що більше коштів спрямовуватиметься в регіони, то ефективніше їх буде використано, тому що в регіонах краще знають, куди їх направити і як їх використати. Механізм спрямування коштів в регіони не дасть можливості відкатам, які існують в центральній владі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також повідомив, що уряд має намір у всіх міністерствах проводити моніторинг використання бюджетних коштів. «Ми шукаємо кожну копійку, а коли кошти потрапляють до рук чиновникам, то вони придумують схеми, як їх украсти. Це дуже велика проблема. Що більше коштів у регіонах – то менше спокуси у чиновників красти з бюджету», - додав він.