Янукович очолив рейтинг щасливчиків

Експерти називають прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА найбільш успішним політиком 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати експертного опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи», які були представлені сьогодні на прес-конференції в Києві.

Успіхи В.ЯНУКОВИЧА протягом року оцінили 48 респондентів. Друге місце зайняв Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, за нього «проголосував» 31 експерт. На третьому місці – лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО з 29 голосами, четвертим йде екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, якого підтримали 19 опитаних, і завершує п`ятірку перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК, за якого проголосували 10 експертів.

П`ятірку політичних невдах очолює Президент Віктор ЮЩЕНКО – його політичні промахи відзначили 52 експерти. Слідом за ним йдуть екс-лідер «Народного Союзу Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ (27 опитаних) і присутні в попередньому списку А.МОРОЗ і Ю.ТИМОШЕНКО (14 опитаних). На останньому місці цієї п`ятірки експерти розмістили народного депутата від НСНУ Петра ПОРОШЕНКО (13 опитаних).

Дослідження проводилося 17 листопада – 1 грудня. Було опитано 75 журналістів, політологів і соціологів.