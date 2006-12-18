Ющенко ліквідував ще одну посаду

Документ - на офіційному сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Ігоря КОЛІУШКА з посади радника Президента України — Керівника Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента України у зв`язку з ліквідацією посади. Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Довідка УНІАН. І.КОЛІУШКА було призначено радником Президента України – керівником Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента України 1 грудня 2005 року.

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