Ющенко ліквідував ще одну посаду
18:59, 18 грудня 2006Політика
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Документ - на офіційному сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Ігоря КОЛІУШКА з посади радника Президента України — Керівника Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента України у зв`язку з ліквідацією посади.
Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Довідка УНІАН. І.КОЛІУШКА було призначено радником Президента України – керівником Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента України 1 грудня 2005 року.
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