Тимошенко: залишати країну без держбюджету неможливо

Блок Юлії Тимошенко вступить у всі переговорні процеси щодо державного бюджету на 2007 рік, щоб країна не залишилась без цього документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання, чи готовий БЮТ голосувати за подолання вето Президента на закон про держбюджет на 2007 рік.

Вона зазначила, що на сьогодні фракціям і народним депутатам не роздали жодного документа щодо бюджету, і незрозуміло, чи є якісь домовленості щодо його змісту.

В той же час Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що завтра ВР планує розглянути закон про держбюджет на 2007 рік.

За її словами, стає зрозуміло, що «ніяких переговорів на цю тему не ведеться, що ніякого врегулювання на сьогодні не існує і незрозуміло, за що ми завтра в залі будемо голосувати».

Лідер БЮТ звернулася до Президента України В.ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА, мовляв, якщо у них «є позитивне ставлення до своєї країни», то вони повинні врегулювати питання щодо бюджету.

«Якщо ви не зможете врегулювати, то до цього приєднається опозиція», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що залишати країну без держбюджету, «в ручному управлінні» неможливо. За її словами, це практично означатиме, що «всю країну треба кинути у фінансово-кримінальну тінь», і тому опозиція за таким варіантом не спостерігатиме.