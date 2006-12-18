Мартинюк: закону про опозицію ніхто не гарантує, але спробуємо
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Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК заявляє, що на сьогодні ніхто не може гарантувати, що парламент підтримає у першому читанні проект закону про парламентську опозицію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.
А.МАРТИНЮК наголосив, що сьогодні на Погоджувальній раді ВР висувалися пропозиції щодо необхідності перенесення розгляду цього законопроекту.
«Але він буде розглядатися завтра. Ми з МОРОЗОМ відстояли той факт, що треба його розглядати», - сказав А.МАРТИНЮК.
При цьому, за його словами, на даний момент важко сказати, яке рішення прийме парламент з цього питання. «Гарантувати, що він буде прийнятий, ніхто не може», - сказав перший заступник голови ВР.
А.МАРТИНЮК зазначив, що на сьогодні навіть і деякі депутати, які вважають себе опозицією, не хочуть голосувати за цей законопроект.
Він також наголосив, що згідно із проектом закону, певні посади мають в обов’язковому порядку належати представникам опозиції. «Але виникає питання, хто це забезпечить», - сказав він.
Зокрема, за словами А.МАРТИНЮКА, опозиції віддаються посади голови Рахункової палати та Уповноваженого ВР з прав людини.
Він наголосив, що парламент має проголосувати за такі рішення як мінімум 226-ма голосами. При цьому, зауважив А.МАРТИНЮК, парламентаріїв не можна буде змусити голосувати за ті кандидатури, які їх не влаштовують.
Як повідомляв УНІАН, 4 грудня у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону про парламентську опозицію. Ініціаторами законопроекту є народні депутати В’ячеслав КОВАЛЬ (фракція “Наша Україна”), Микола КОМАР (фракція Партії регіонів) і Юлія ТИМОШЕНКО (лідер фракції БЮТ).
Сьогодні, 18 грудня, голова ВР Олександр МОРОЗ висловив сподівання, що Верховній Раді вдасться прийняти проект закону про опозицію у першому читанні. «Мені здається, що ми справимося із цим завданням», - сказав голова Верховної Ради.