Ющенка нагородили за перетворення України на економічну перлину

Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ присвоєно ступінь почесного доктора економіки Корейського університету.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія нагородження відбулась в Корейському університеті міста Сеул.

Як зазначив ректор Корейського університету О ЮН ДЕ, В.ЮЩЕНКО отримав цей ступінь за впровадження реформ в Україні, за перетворення України на потужну державу – «перлину на Чорному морі, і не в туристичному, а в економічному плані».

Президент України висловив щиру вдячність за присвоєння цього звання. «Для мене це є, безумовно, велика честь», - сказав він.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості університетів в процесі проникнення культур обох країн: «Корейський університет був завжди осередком україністики у вашій державі», - зазначив він, додавши, що сьогодні Посол Кореї в Україні є професором цього університету.