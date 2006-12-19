Регіонали вимагають повернути старий склад Центрвиборчкому

Народні депутати з фракції Партії регіонів пропонують Верховній Раді України скасувати постанову "Про призначення членів Центральної виборчої комісії".

Відповідний проект закону (№ 2753) зареєстровано у парламенті 15 грудня 2006 року. Авторами законопроекту є народні депутати з фракції Партії регіонів Іван ВЕРНИДУБОВ, Василь ХАРА та Юрій ВОРОПАЄВ.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що 8 грудня 2004 року Верховна Рада України прийняла постанови "Про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії" № 2224-ІV та "Про призначення членів Центральної виборчої комісії" № 2225-ІV.

Автори законопроекту вважають, що постанова № 2224-ІV суперечить частині другої статті 19, пункту 21 статті 85 Конституції України (у редакції від 28 червня 1996 року), та пунктам 4 та 6 статті 30 Закону України "Про Центральну виборчу комісію". “Єдиною підставою для дострокового припинення повноважень всіх членів Центральної виборчої комісії стало висловлення Верховною Радою України недовіри Центральній виборчій комісії. Проте така підстава для дострокового припинення повноважень членів ЦВК законодавством України не передбачена”, - переконані депутати.

“Жодних підстав для притягнення осіб, які були членами Центральної виборчої комісії до 8 грудня 2004 року, до цього часу не встановлено”, - зазначається документі.

На думку депутатів, “оскільки повноваження членів Центральної виборчої комісії 8 грудня 2004 року були припинені незаконно, безпідставним було й призначення нового складу Центральної виборчої комісії”.

Таким чином, постанова Верховної Ради України "Про призначення членів Центральної виборчої комісії" від 8 грудня 2004 року № 2225-ІV також суперечить частині другої статті 19 Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію", переконані депутати-“регіонали”.

Зважаючи на викладене та виходячи з необхідності відновлення законності та утвердження верховенства права, автори законопроекту вважають за необхідне рекомендувати Верховній Раді України скасувати Постанову "Про призначення членів Центральної виборчої комісії"" від 8 грудня 2004 року № 2225-ІV.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2004 року Верховна Рада України достроково припинила повноваження членів Центральної виборчої комісії: Сергія КІВАЛОВА, Валерія БОНДИКА, Сергія ДУБОВИКА, Марини СТАВНІЙЧУК, Валентини ЗАВАЛЕВСЬКОЇ, Михайла ОХЕНДОВСЬКОГО, Ігоря КАЧУРА, Броніслава РАЙКОВСЬКОГО, Руслана КНЯЗЕВИЧА, Андрія МАГЕРИ, Ярослава ДАВИДОВИЧА, Олександра ЧУПАХІНА, Юрія ДАНІЛЕВСЬКОГО, Юрія ДОНЧЕНКА і Миколи РИБАЧУКА.

Після цього парламент зразу призначив новий склад ЦВК. До нового складу ЦВК було обрано Сергія ДУБОВИКА, Ярослава ДАВИДОВИЧА, Ігоря КАЧУРА, Руслана КНЯЗЕВИЧА, Андрія МАГЕРУ, Миколу МЕЛЬНИКА, Марину СТАВНІЙЧУК, Олександра ЧУПАХІНА, Жанну УСЕНКО-ЧОРНУ, Валерія ШЕЛУДЬКО, Валентину ЗАВАЛЕВСЬКУ, Юрія ДОНЧЕНКА, Анатолія ПИСАРЕНКА, Броніслава РАЙКОВСЬКОГО, Михайла ОХЕНДОВСЬКОГО.

Всі члени ЦВК одразу прийняли присягу.