Антикризова коаліція вважає, що Президент має сприйняти бюджет на ура

Антикризова коаліція заявляє, що уряд максимально врахував пропозиції Президента до бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи в парламенті заявив лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ.

Він заявив, що метою тих, хто затягує прийняття бюджету на 2007 рік є дестабілізація ситуації в державі.

«Оточення Президента радить главі держави зробити саме такий подарунок громадянам на Новий рік», - сказав І.БОКИЙ.

За його словами, Президент мав підтримати запропонований урядом варіант бюджету.

І.БОКИЙ вважає, що глава держави повинен був вітати пропозиції уряду, спрямовані не на проїдання, а на розвиток економіки.

«Для виходу із стагнації потрібна політична воля і час», - сказав він, і додав, що метою тих, хто блокує прийняття бюджету на 2007 рік є розпуск ВР і відміна політреформи.