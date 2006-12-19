Антикризова коаліція вважає, що Президент має сприйняти бюджет на ура
Оточення Президента дає погані поради?
Антикризова коаліція заявляє, що уряд максимально врахував пропозиції Президента до бюджету
Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи в парламенті заявив лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ.
Він заявив, що метою тих, хто затягує прийняття бюджету на 2007 рік є дестабілізація ситуації в державі.
«Оточення Президента радить главі держави зробити саме такий подарунок громадянам на Новий рік», - сказав І.БОКИЙ.
За його словами, Президент мав підтримати запропонований урядом варіант бюджету.
І.БОКИЙ вважає, що глава держави повинен був вітати пропозиції уряду, спрямовані не на проїдання, а на розвиток економіки.
«Для виходу із стагнації потрібна політична воля і час», - сказав він, і додав, що метою тих, хто блокує прийняття бюджету на 2007 рік є розпуск ВР і відміна політреформи.