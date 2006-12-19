БЮТ не голосуватиме за бюджет

Блок Юлії Тимошенко не буде підтримувати проект бюджету -2007.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, ті зміни, що запропонували представники парламентської коаліції, не вирішують жодних серйозних соціальних питань.

«Фактично це той самий бюджет, єдине, що вони під нашим тиском зробили, це обмежили пенсії депутатів Верховної Ради. Це і всі досягнення, які сьогодні пропонують розглянути», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що цього не достатньо, тому фракція БЮТ прийняла рішення не голосувати за бюджет, оскільки він залишається антисоціальним.

Водночас депутат також додав, що країну без бюджету залишати дуже небезпечно. За його словами, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і його команда зацікавлені в тому, щоб бюджет не був прийнятий.

«Це їм дозволить в ручному режимі розподіляти фінансові ресурси», - сказав О.ТУРЧИНОВ.