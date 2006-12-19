П`яні росіяни на службових автомобілях МВС РФ порушили український кордон

П`яні росіяни на службових автомобілях МВС РФ заїхали на українську територію, щоб пополювати. І тільки після стрілянини здалися нашим прикордонникам. Прикордонний патруль виявив в 70 метрах від кордону автомобіль "Тайга" з маркуваннями МВС Росії.

Через декілька хвилин після дивної знахідки прикордонники одержали по рації повідомлення, що в цьому районі є ще декілька підозрілих автомобілів. Прикордонники влаштували засідку і незабаром на лісовій дорозі з`явився ще один автомобіль з російськими номерами. З салону вийшли 5 чоловік. Зброю вони кинули тільки після того, як прикордонники відкрили попереджувальний вогонь. Всіх росіян затримали. Вони виявилися дуже п`яними, а у одного при собі було посвідчення співробітника міліції РФ.

Газета "Сегодня"