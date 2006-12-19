Яценюк радить Ющенку не підписувати доопрацьований бюджет

Перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК радитиме Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ не підписувати доопрацьований закон про державний бюджет на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК повідомив журналістам у Верховній Раді.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, жодна цифра з президентських розрахунків і пропозицій до держбюджету не спростована Міністерством фінансів.

«Ми не можемо сьогодні відбирати 26 грн. у кожного пенсіонера, це просто неправильно», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, якщо ми не можемо знайти 800 млн. грн. для покриття цих соціальних виплат шляхом перерозподілу бюджетних коштів з інших соціально неадаптованих програм, «то виникає питання, навіщо тоді працює економіка».

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що Секретаріат Президента направив свої пропозиції до Кабінету міністрів і Міністерства фінансів щодо того, як винайти ці кошти, «але, на жаль, ми не отримали адекватної реакції».

А.ЯЦЕНЮК сказав, що сьогодні було запропоновано неприйнятну для суспільства редакцію держбюджету. Враховуючи це, він буде радити Президентові не підписувати цей закон. «Такий бюджет не можна підписувати», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня ВР ухвалила закон про держбюджет на 2007 рік.

11 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

15 грудня Верховна Рада не підтримала закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” з усіма пропозиціями Президента, тобто не подолала вето Президента.

Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в редакції, прийнятій 6 грудня, врахувавши пропозиції профільного комітету.