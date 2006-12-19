Тимошенко знову радить Ющенку ігнорувати бюджет

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО радить Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ не підписувати і не ветувати доопрацьований закон про державний бюджет на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у Верховній Раді.

За словами лідера БЮТ, прийнятий сьогодні держбюджет майже не змінено, як того вимагав Президент.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що «у будь-якому разі, бюджетна криза досягла апогею». За її словами, у 2007 році кожна людина відчує, що цей документ розроблений на підтримку великого капіталу і спрямований проти пересічного громадянина.

На думку лідера БЮТ, антикризова коаліція провокує Президента, щоб він застосував вето до бюджету, і таким чином коаліція хоче перекласти відповідальність за держбюджет на Президента.

У цьому випадку Ю.ТИМОШЕНКО радить Президентові не підписувати закон про держбюджет, а повернути його у Верховну Раду. Відповідно до законодавства, після цього протягом 15 днів голова ВР Олександр МОРОЗ має ввести його в дію своїм підписом, і таким чином, за словами лідера БЮТ, нехай коаліція несе відповідальність за цей бюджет.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня ВР ухвалила закон про держбюджет на 2007 рік.

11 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

15 грудня Верховна Рада не підтримала закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” з усіма пропозиціями Президента, тобто не подолала вето Президента.

Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в редакції, прийнятій 6 грудня, врахувавши пропозиції профільного комітету.