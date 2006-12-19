Турчинов сподівається, що депутати зроблять йому подарунок

Заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сподівається, що Верховна Рада сьогодні ухвалить у першому читанні проект закону про парламентську опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що проект закону, який має розглядатися, напрацьований робочою групою, до якої входили представники майже всіх фракцій.

«І мені здається, що той, хто зараз не проголосує за цей законопроект, продемонструє, що він зацікавлений в суспільній кризі», - сказав він.

На думку депутата, якщо парламент відмовиться ухвалювати цей закон, тоді стане ясно, що нинішня влада не зацікавлена легітимному статусі опозиції і її контролі за діями влади.

При цьому О.ТУРЧИНОВ додав, що парламент зробив би найкращий подарунок суспільству, аби до Нового року прийняв цей нормативний акт в цілому.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону про парламентську опозицію. Ініціаторами законопроекту є народні депутати В’ячеслав КОВАЛЬ (фракція “Наша Україна”), Микола КОМАР (фракція Партії регіонів) і Юлія ТИМОШЕНКО (лідер фракції БЮТ).