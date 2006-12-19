Черновецький створив депутатаріум

У сесійній залі Київської міської ради після ремонту встановлено прозору перегородку між президією та залом, у якому розміщуються депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючі на засіданнях сесії Київради сидітимуть за цією стіною.

У даний час триває засідання погоджувальної ради за участю голів фракцій, яку веде секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

До порядку денного п’ятого пленарного засідання сесії Київради внесено низку земельних питань та питань власності.

Також з голосу на обговорення Київради внесено питання про скасування попередніх рішень ради щодо створення комунальних підприємств «Труханів острів» і «Жуків острів», питання щодо скасування комунальних тарифів, введених з 1 грудня, про створення комісій з розслідування побиття двох депутатів Київради, а також внесення змін до порядку набуття прав на землю.

Депутати від міжфракційного депутатського об’єднання «Демократичний Київ» обіцяли наполягати, щоб першим на пленарному засіданні розглядалося питання про скасування підвищених тарифів. Також вони наполягатимуть, щоб Київрада сьогодні не розглядала земельні питання та питання власності.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня мер Києва Леонід ЧЕНОВЕЦЬКИЙ заявив, що 12 грудня під час блокування сесії Київради опозиційні депутати, в тому числі й народні депутати, зруйнували устаткування в залі засідань на декілька десятків тисяч гривень.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ показав журналістам два вирвані мікрофони в президії Київради, розповів, що пошкоджені комп`ютери, й продемонстрував розкидані по залу і президії стільці.

У свою чергу лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО спростувала заяву Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, антураж в сесійній залі Київської міської ради, продемонстрований представникам ЗМІ Київським міським головою, створений командою мера для дискредитації опозиції. Опозиція в залі нічого не ламала, а лише блокувала трибуну та президію.