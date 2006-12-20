Янукович назвав день міліції всенародним святом

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників і ветеранів органів внутрішніх справ України з нагоди професійного свята – Дня міліції.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, глава уряду відзначив, що “за доброю традицією це свято є і всенародним, мільйони людей віддають належне Вашій готовності завжди прийти на допомогу”.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що “серед здобутків незалежної України є і внесок української міліції, яка проходить нелегкий шлях становлення, веде боротьбу із злочинністю, забезпечує порядок в державі”.

Як відзначив прем’єр, звертаючись до правоохоронців, “попри труднощі, Ви з честю виконуєте поставлені перед Вами завдання, демонструючи при цьому відданість справі, своєму службовому обов’язку, відповідальне ставлення до роботи, професіоналізм і мужність”.

В.ЯНУКОВИЧ побажав працівникам і ветеранам органів внутрішніх справ щастя, міцного здоров’я, благополуччя та професійних успіхів.