Мороз завдав Ющенку клопоту з бюджетом

У вівторок голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ підписав прийнятий Верховною Радою України 19 грудня 2006 року Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік».

Як повідомляє прес-служба парламенту, закон надісланий Президенту України для прийняття рішення.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада прийняла закон про держбюджет на 2007 рік.

11 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

15 грудня Верховна Рада не підтримала Закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” з усіма пропозиціями Президента, тобто не подолала вето Президента.

19 грудня Верховна Рада прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в редакції, прийнятій 6 грудня, з урахуванням пропозицій профільного комітету парламенту.

У цей же день Президент України В.ЮЩЕНКО звернувся до голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА з проханням невідкладно надіслати йому для прийняття рішення Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік».