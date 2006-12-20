Регіонали не пускають Тарасюка до Кабміну
10:18, 20 грудня 2006Політика
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Міністр: мені заважають виконувати свої службові обов`язки
Депутати Партії регіонів заблокували вхід міністру закордонних справ Борису ТАРАСЮКУ на засідання Кабінету Міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, Б.ТАРАСЮК заявив журналістам: «Мені заважають виконувати свої службові обов`язки».
Разом з тим, як пояснив народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО, народні депутати захотіли поговорити з міністром закордонних справ, але Б.ТАРАСЮК відмовився з ними розмовляти.
Один з депутатів, які блокують Б.ТАРАСЮКА, зажадав від нього піти у відставку.
Разом з Б.ТАРАСЮКОМ був депутат фракції «Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК.
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