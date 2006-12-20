Регіонали не пускають Тарасюка до Кабміну

Депутати Партії регіонів заблокували вхід міністру закордонних справ Борису ТАРАСЮКУ на засідання Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, Б.ТАРАСЮК заявив журналістам: «Мені заважають виконувати свої службові обов`язки».

Разом з тим, як пояснив народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО, народні депутати захотіли поговорити з міністром закордонних справ, але Б.ТАРАСЮК відмовився з ними розмовляти.

Один з депутатів, які блокують Б.ТАРАСЮКА, зажадав від нього піти у відставку.

Разом з Б.ТАРАСЮКОМ був депутат фракції «Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК.