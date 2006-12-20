На вході до зали засідань Кабміну - битва за Тарасюка

10:29, 20 грудня 2006
Політика
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Прем`єр на інцидент не реагує

На вході до залу, де проходить засідання Кабінету Міністрів, відбулися зіткнення між депутатами фракції Партії регіонів і депутатами, які супроводжували міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Б.ТАРАСЮКУ вдалося пройти рамку металошукача перед входом до залу засідань Кабміну, у той же час депутати-«регіонали» продовжують перегороджувати шлях главі МЗС до залу.

Наразі між сторонами відбувається з`ясування відносин. Головним парламентером із боку Б.ТАРАЮСКА виступає народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, який надає юридичні аргументи, посилаючись на положення Конституції.

Журналістів не випустили із залу. Прем`єр-міністр не реагує на інцидент із Б.ТАРАСЮКОМ.

Як повідомляв УНІАН, Б.ТАРАСЮКА сьогодні знову не пускають на засідання Кабміну. Зокрема, депутати Партії регіонів заблокували вхід міністру.

 

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