На вході до зали засідань Кабміну - битва за Тарасюка

На вході до залу, де проходить засідання Кабінету Міністрів, відбулися зіткнення між депутатами фракції Партії регіонів і депутатами, які супроводжували міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Б.ТАРАСЮКУ вдалося пройти рамку металошукача перед входом до залу засідань Кабміну, у той же час депутати-«регіонали» продовжують перегороджувати шлях главі МЗС до залу.

Наразі між сторонами відбувається з`ясування відносин. Головним парламентером із боку Б.ТАРАЮСКА виступає народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, який надає юридичні аргументи, посилаючись на положення Конституції.

Журналістів не випустили із залу. Прем`єр-міністр не реагує на інцидент із Б.ТАРАСЮКОМ.

Як повідомляв УНІАН, Б.ТАРАСЮКА сьогодні знову не пускають на засідання Кабміну. Зокрема, депутати Партії регіонів заблокували вхід міністру.