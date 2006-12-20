Тарасюк приведе до Януковича судового виконавця

Народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК (фракція «Наша Україна») заявляє, що міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК прибуде на наступне засідання Кабінету Міністрів у супроводі судового виконавця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК заявив сьогодні журналістам після того, як депутати від Партії регіонів заблокували вхід Б.ТАРАСЮКУ на засідання уряду.

«Якщо рішення суду не виконується добровільно, тоді це рішення допомагає виконати судовий виконавець», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

У свою чергу Б.ТАРАСЮК також не виключив, що на наступне засідання Кабміну він прибуде в супроводі судового виконавця.

«Я обов`язково прийду на наступне засідання Кабміну», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, Б.ТАРАСЮКА сьогодні знову не пустили на засідання Кабміну. Зокрема, депутати від Партії регіонів заблокували вхід міністрові. На вході в зал, де проходить засідання Кабінету Міністрів, відбулася сутичка між депутатами фракції Партії регіонів і депутатами, що супроводжували Б.ТАРАСЮКА.