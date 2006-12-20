Яценюк демонстративно залишив засідання Кабміну

Перший заступник керівника Секретаріату Президента, представник Секретаріату в Кабінеті Міністрів Арсеній ЯЦЕНЮК покинув засідання Кабміну, не зумівши переконати членів уряду в необхідності допустити міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА до участі в засіданні.

Як передає кореспондент, про це А.ЯЦЕНЮК повідомив журналістів.

«Я намагався переконати уряд пустити Б.ТАРАСЮКА на засідання Кабінету Міністрів, щоб таким чином зняти конфлікт. На жаль, члени уряду до мене не прислухалися», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що протягом 30 хвилин він намагався переконати членів уряду в тому, що рішення Шевченківського районного суду Києва має юридичну силу, «щоб не робити посміховисько з виконавчої влади». А.ЯЦЕНЮК додав, що Секретаріат Президента має намір провести окремий брифінг, присвячений подіям, що відбулися сьогодні в Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 грудня прийняла постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади голови МЗС. Проте Шевченківський районний суд Києва призупинив дію постанови, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ.

6 грудня міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ не пропустив Б.ТАРАСЮКА на засідання уряду.

Сьогодні Б.ТАРАСЮКА знову не пустили на засідання Кабміну. Зокрема, депутати від Партії регіонів заблокували вхід міністрові. На вході в зал, де проходить засідання Кабінету Міністрів, відбулися сутички між депутатами фракції Партії регіонів і депутатами, що супроводжували Б.ТАРАСЮКА.