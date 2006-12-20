За Цушка віддувається його заступник

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО пообіцяв журналістам відповісти на усі запитання на найближчій прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після церемонії покладання квітів до пам’ятника Скорботи на честь загиблих співробітників МВС біля Національної академії МВС у Києві. У церемонії взяли участь керівники Міністерства внутрішніх справ (сьогодні в Україні відзначається День міліції).

Після церемонії журналісти, які зібралися біля пам’ятника, чекали, що новопризначений міністр внутрішніх справ В.ЦУШКО відповість на їхні запитання. Натомість він, підійшовши до працівників мас-медіа, сказав, що сьогодні святковий день і на всі запитання він відповість на найближчій прес-конференції (за деякими даними, вона має відбутися у цю п’ятницю, 22 грудня – УНІН).

Замість В.ЦУШКА на запитання журналістів відповідав його перший заступник Михайло КОРНІЄНКО.

Зокрема, на питання кореспондента УНІАН, як М.КОРНІЄНКО може оцінити роботу В.ЦУШКА, пропрацювавши з ним певний відрізок часу, і наскільки міністр уже володіє ситуацією у МВС, М.КОРНІЄНКО відповів: «Міністр – він людина, на мій погляд. Це я не прогинаюсь перед міністром. Це моя думка. Він людина, яка швидко орієнтується у ситуації, адекватно до ситуації…». При цьому він додав, що якщо В.ЦУШКО «щось не знає – радиться». За словами В.КОРНІЄНКА, міністр - «людина тверда, принципова, чесна».

На запитання про можливість подальшої ротації кадрів у системі МВС, насамперед, серед керівників регіональних управлінь, М.КОРНІЄНКО відповів, що залишаться ті, хто сумлінно підходить до виконання обов’язків.

У той же час, відповідаючи на запитання щодо попередніх заступників міністра, М.КОРНІЄНКО сказав, що не може нічого поганого про них сказати, “вони були професіоналами”.

За словами М.КОРНІЄНКА, кошти на фінансування міліції, передбачені у бюджеті на наступний рік, міліцію не задовольняють, оскільки їх не вистачає у повному обсязі на виплату заробітної плати та на матеріально-технічне забезпечення.

Відповідаючи на питання, яке стосувалося протидії корупції в органах МВС, М.КОРНІЄНКО сказав, що це питання безпосередньо пов’язано з рівнем зарплати.

На його думку, мінімізувати корупційні прояви серед особистого складу МВС можна у тому випадку, якби зарплата рядового оперативного слідчого складу «тобто тих, на кому стоїть міліція», становила 2 тис. грн.

Коментуючи президентський указ щодо начебто невідповідності законодавству звільнення попередніх і призначення нових заступників міністра, М.КОРНІЄНКО сказав: «Ми були призначені легітимно постановою Кабінету міністрів і постановою міністра (В.ЦУШКА – УНІАН). Будемо працювати».

Разом з цим він запевнив, що міліція і надалі буде поза політикою, «партійних квот не буде».

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Кабінет Міністрів своїми постановами призначив сімох нових заступників міністра, з одночасним звільненням попередніх керівників.

15 грудня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію цих постанов уряду. Крім цього, він звернувся до Конституційного Суду “для вирішення питання про конституційність зазначених постанов Кабінету Міністрів ”.

19 грудня прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ назвав антиконституційним указ Президента про зупинення дії постанов уряду щодо призначення семи заступників міністра внутрішніх справ.