Ющенко заявляє, що був отруєний на дачі Сацюка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що під час президентської кампанії 2004 року він був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА.

Про це Президент заявив в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№77 від 20.12.2006 р.).

«Діоксин, яким мене отруїли, виготовляють у трьох країнах світу, але не в Україні. Коріння мого отруєння не тут. Розслідування показало, що його планували за кордоном. Мене отруїли на дачі колишнього заступника голови Служби безпеки України Володимира САЦЮКА», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він також розкрив деталі свого перебування в реанімації після отруєння: «Я цілодобово просив знеболююче, але мені його не давали - в організмі була критична доза отрути, анестезія викликала б кому. Я витримав те, що не змогли б мільйони людей. Про те, що насправді я випробував, ніхто не знає. Кожного разу я виходжу на публіку сильним, молодим і здоровим. Я нікому не розповідав, що, побачивши мене після отруєння, мама потрапила до лікарні й через три місяці померла. Вона все мене питала: "Вітя, що відбувається?”. Я нічого не міг їй пояснити».

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що для «професійного прокурора» завершення розслідування цієї справи, як і справи Гонгадзе, «не становило б проблеми».

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня на прес-конференції В.ЮЩЕНКО заявив, що сьогодні існує достатньо доказів у справі про його отруєння для встановлення винних, «щоб прийти з наручниками й забрати людей». Далі, сказав він, наступає «оцінка дій» Генпрокуратури, чи є воля у цих людей довести розслідування до кінця. В.ЮЩЕНКО сказав, що буде дуже коректними методами наполягати, щоб Генпрокуратура виконала свій конституційний обов`язок і завершила розслідування, назвавши винних.

15 грудня генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що справа про отруєння В.ЮЩЕНКА на сьогоднішній день є не розкритою і йому «невідомо в даний момент, хто скоїв цей злочин».